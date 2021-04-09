القبض على مواطنيْن بحوزتهما أسلحة ومواد مخدرة بنجران

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تمكنت إدارة المجاهدين بنجران، من القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومواد مخدرة. وصرح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة نجران عامر آل خريم، بأن الجهة المختصة بقطاع شرورة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومواد مخدرة وجرى تسليمهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية كافة.

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