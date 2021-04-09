شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إتاحة أخذ لقاح كورونا دون موعد للفئة العمرية من 75 عاماً فأكثر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة بدون حجز موعد في تطبيق صحتي للفئة العمرية من (٧٥) عامًا وأكثر، من خلال التوجه إلى أقرب مركز تطعيم في كل مناطق المملكة.
وكانت وزارة الصحة، قد كشفت اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا يقترب من 6 ملايين جرعة، عبر أكثر من 587 مركزاً بمختلف مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: إتاحة أخذ لقاح كورونا دون موعد للفئة العمرية من 75 عاماً فأكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.