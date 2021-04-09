«الصحة»: إتاحة أخذ لقاح كورونا دون موعد للفئة العمرية من 75 عاماً فأكثر

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة بدون حجز موعد في تطبيق صحتي للفئة العمرية من (٧٥) عامًا وأكثر، من خلال التوجه إلى أقرب مركز تطعيم في كل مناطق المملكة.

وكانت وزارة الصحة، قد كشفت اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا يقترب من 6 ملايين جرعة، عبر أكثر من 587 مركزاً بمختلف مناطق المملكة.