وصول الشحنة الثالثة من لقاح "سبوتنيك V" إلى العاصمة الليبية طرابلس... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صفحة حكومة الوحدة الوطنية على "فيسبوك" مشاهد تظهر وصول طائرة محملة بجرعات من "سبوتنيك V"، وبعض من عمليات تفريغ الحمولة.

وجاء في البيان الذي أعلنته الحكومة الليبية: "وصلت قبل قليل إلى مطار معيتيقة الدولي الشحنة الثالثة من لقاح فايروس كوفيد-19 وهي الثانية من نوع سبوتنك V، ويبلغ عدد الجرعات بهذه الشحنة 100 ألف جرعة" .

وأضاف البيان: "سيتم البدء خلال الأيام القليلة القادمة في حملة تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطباء بمراكز العزل وكذلك الأطقم الطبية والمواطنين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة".

ودعت حكومة الوحدة الوطنية جميع المواطنين إلى التسجيل عبر المنظومة التابعة للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على موقعها في الإنترنت من أجل الحصول على موعد للتطعيم.