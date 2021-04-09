مسؤول مصري: العالم يواجه أزمة "شديدة الخطورة" بعد انتهاء كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش المؤتمر العلمي المخصص لتدريب الأطباء على تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام أدوية علاج مرضى فيروس كورونا.

وقال حسني "العالم أجمع سيواجه أزمة شديدة الخطورة بعد انتهاء جائحة كورونا"، موضحا أن الأزمة ستتمثل في "علاج الالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية، التي سببها الاستخدام المفرط والعشوائي للمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات والجلطات"، على ما نقلته صحيفة "الشروق" المحلية الخاصة.

وبحسب حسني "لا يوجد حاليا أدوية مضادة للفيروسات تتميز بفاعلية أكثر حتى يتم إضافتها للبروتوكول العلمي المتبع لعلاج الحالات"، مشيرا إلى أن هناك بعض مضادات الالتهاب الجديدة التي يجري دراسة تأثيرها لبحث إمكانية إضافتها.

وحذر المسؤول المصري من لجوء بعض المواطنين إلى برتوكولات الـ"سوشيال ميديا" لعلاج فيروس كورونا، ما أدلى إلى وقوع وفيات عديدة.