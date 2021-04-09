بعد كم يوم من التطعيم تكون فعالية لقاح "سينوفارم" كاملة؟... مسؤولة مصرية تجيب

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت عاصم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعةعلى هامش المؤتمر العلمي المخصص لتدريب الأطباء على تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام أدوية علاج مرضى فيروس كورونا، إن متلقي التطعيم يمكن أن يحمل الفيروس وينقله إلى شخص أخر.

وأوضحت أنه بالنسبة للقاح "سينوفارم" فإن الفعالية الكاملة للقاح تكون بعد الجرعة الثانية بثلاثة أسابيع، بحسب ما نقلته صحيفة "الشروق" المحلية.

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مع ذلك شددت عاصم على أن "اللقاحات هي السلاح الحقيقي للقضاء على جائحة فيروس كورونا".

وقالت إن الأبحاث مازالت مستمرة بالنسبة للقاحات التي تعمل بتقنية التنقيط في الأنف والتي تحمي الأغشية المخاطية من حمل الفيروس.

وأمس الخميس، أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، عن تدشين خط إنتاج مصري - صيني مشترك قريبا لإنتاج مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" سنويا، الخاص بشركة "سينوفارم" الصينية.

وقالت إن المستهدَف من تصنيع اللقاح الصيني بمصر سيكون إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة سنوياً.

وبدأت مصر قبل أسابيع تطعيم مواطنيها بلقاحي شركتي "سينوفارم" و"استرازينيكا"، وحصلت حتى الآن على 1.5 مليون جرعة من اللقاحين.