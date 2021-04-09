مستشار السيسي: لقاحات كورونا لا تمنح "مناعة كاملة"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، على هامش المؤتمر العلمي المخصص لتدريب الأطباء على تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام أدوية علاج مرضى فيروس كورونا، بحسب ما نقلته صحيفة "الشروق" المحلية.

وكشف تاج الدين عن أن احتمال الدخول في موجة ثالثة من وباء فيروس كورونا أصبح "قريبا للغاية" بسبب زيادة عدد الحالات، وهو ما يستوجب الحرص الشديد.

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واعتبر أن اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة ولكنها تقلل الأعراض، مضيفا أن البرتوكول العلاجي أو الخطة الاسترشادية للتعامل مع الحالات تختلف من حالة لأخرى حسب الأعراض والظروف الطبية لكل حالة.

وشدد على دور اللقاحات في التقليل من كمية الفيروسات الموجودة في المجتمع، مما يقلل من معدلات انتقال العدوى.

كما أكد أن اللقاح يقوي الأجسام المناعية، موضحا أن بعض المصابين بالفيروس تتكون لديهم أجسام مناعية توفر لهم الحماية لمدة تتراوح من 5 إلى 6 أشهر، وهو ما يوضحه تحليل يعرف في الأوساط الطبية بـ IGI تحليل.

وبحسب تاج الدين، يتم تطوير البروتوكولات العلاجية من خلال التواصل مع المؤسسات العلمية والدول صاحبة التجربة السابقة في التعامل مع الجائحة، لافتا إلى مواجهة مشاكل عديدة من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية ومضادات التجلط والمسكنات.

وعلق تاج الدين على ما أثير من مخاوف البعض حول ظهور أعراض جانبية للقاح، بعد ضجة واسعة أحدثتها تقارير حول احتمالية الإصابة بجلطات نتيجة للتطعيم بلقاح "أسترازينيكا.

وقال مستشار الرئيس المصري في هذا الصدد إن الجلطات يمكن أن ترتبط بالعديد من الأمراض، مؤكدا أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا بسيطة، فبريطانيا طعمت نحو 31 مليون مواطن بلقاح أسترازنيكا ولم ترصد حالات التجلطات إلا في 76 حالة فقط.

كانت وزارة الصحة المصرية، سجلت أمس الخميس، 789 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 33 حالة وفاة.