نجاة قيادي بالتيار الصدري من محاولة اغتيال في العاصمة العراقية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية عن مدير مكتب الصدر، إيراهيم الجابري، إن القيادي في التيار حازم الأعرجي تعرض لمحاولة اغتيال في منطقة الشعلة ببغداد.

وقال الجابري إن محاولة اغتيال الأعرجي أدت إلى إصابة أحد مرافقيه بجروح.

ولم يصب حازم الأعرجي بأي أذى، حيث أظهرت صور متداولة وصوله إلى منطقة الكاظمية وهو بصحة جيدة، بحسب المصدر ذاته.

يشار إلى أن حازم الأعرجي هو ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ولم يكشف مكتب الصدر عن ملابسات محاولة الاغتيال، إلا أن مراسل وكالة الأناضول التركية نقل عن النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، إن "مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على سيارة يستقلها الأعرجي".