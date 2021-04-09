الحكومة اليمنية تكشف "خطرا شديدا" يخفيه باطن الأرض

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. واتهمت الحكومة جماعة "أنصار الله"، بزرع أكثر من مليون لغم في المدن الرئيسية وحولها وعلى طرق النقل الرئيسية وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب منذ سيطرتها على السلطة في عام 2014.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، في جلسة نقاش مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن الأعمال المتعلقة بالألغام والحفاظ على السلام، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، إن "التقارير الدولية قد أثبتت أن الحوثيين لا يستخدمون الأسلحة والألغام التي يحصلون عليها من ايران فحسب، بل أنهم يقومون بصناعتها محلياً".

وأضاف: "إلى جانب الخطر الجسيم الذي تشكله الألغام الأرضية على المدنيين أثناء الصراع وبعده بفترة طويلة، فإنها تقوض جهود الجهات الفاعلة الإنسانية من خلال الحد من استخدام الممرات الآمنة للغذاء، ما يترك المدنيين في ظروف حرجة يواجهون احتمالات عالية لانتشار المجاعة على نطاق واسع".

وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة "الحاجة الماسة إلى جهد دولي، من خلال احالة مرتكبي هذه الجريمة بحق الإنسانية الى العدالة، وثانياً من خلال دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة الى إزالة الألغام والتخلص منها وانقاذ حياة المئات من المدنيين الابرياء بمن فيهم النساء والاطفال".