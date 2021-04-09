السيسي يستقبل الرئيس التونسي لدى وصوله القاهرة... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: "استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة أخيه الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام".

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان قمة مصرية- تونسية غداً السبت بقصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة، بحسب المصدر ذاته.

وسيبحث السيسي وسعيد "عددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري".

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى للرئيس التونسي إلى مصر منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأمس الخميس، قالت الرئاسة التونسية في بيان إن زيارة قيس سعيد إلى مصر "تأتي في إطار تلبية دعوة من أخيه الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي".

وقال البيان إن هذه الزيارة "تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".

يشار إلى أن البلدين مصر وتونس، كانت قد شهدت علاقتهما مؤخرا تنسيقا في المواقف، خاصة مع الازمة الليبية، كونهما الجارتين اللصيقتين لليبيا.

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي هنأه فيه بقرب شهر رمضان، وتباحثا في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.