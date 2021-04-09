شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: نجاة حازم الأعرجى ممثل مقتدى الصدر من محاولة اغتيال فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، عبر مصادرها نجاة حازم الأعرجى ممثل مقتدى الصدر من محاولة اغتيال فى بغداد، وذلك حسبما أفادت فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت قوات الأمن العراقية، تمكنت من ضبط 24 صاروخا داخل شرق قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه تم استدعاء الجهد الهندسي، وحاليا يجرى تفكيك الصواريخ، فيما تقوم القوات الأمنية بإجراء تحقيقات .