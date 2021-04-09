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العربية: نجاة حازم الأعرجى ممثل مقتدى الصدر من محاولة اغتيال فى بغداد

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القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، عبر مصادرها نجاة حازم الأعرجى ممثل مقتدى الصدر من محاولة اغتيال فى بغداد، وذلك حسبما أفادت فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وكانت قوات الأمن العراقية، تمكنت  من ضبط 24 صاروخا داخل شرق قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه تم استدعاء الجهد الهندسي، وحاليا يجرى تفكيك الصواريخ، فيما تقوم القوات الأمنية بإجراء تحقيقات .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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