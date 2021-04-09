العراق يكشف حقيقة وقوع انفجار شرقي بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "السومرية"، مساء اليوم الجمعة، عن المصدر الأمني العراقي، أنه وقع انفجار شرقي بغداد، استهدف منزلا بسبب خلاف عشائري، مؤكدا حدوث الانفجار في منطقة المعامل حي العماري.

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وعزا المصدر الأمني العراقي ـ لم يذكر اسمه وكنيته ـ حدوث الواقعة نتيجة انفجار عبوة محلية الصنع، موضوعة في الحديقة الأمامية لمضيف الشيخ حسين علي حمدان العكيلي، شرقي العاصمة، أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون إصابات تذكر.

وفي السياق نفسه، قالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في وقت سابق اليوم الجمعة، إنه تم العثور على مخزن كبير للعتاد في سلسلة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر.

وأوضحت الخلية في بيان أنه "ضمن عمليات التطهير وملاحقة الفلول الإرهابية، توجهت قوة من الفوج الثاني باللواء 73 بالفرقة 15 الى سلسلة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر، للبحث عن مخزن عتاد من مخلفات داعش الإرهابية".

وأوضح البيان أنه "تم العثور على المخزن وبداخله 50 قنبلة هاون، عيار 82 ملم و50 قنبلة هاون أخرى، عيار 120 ملم، و5 مقذوفات مدفع عيار 155 ملم و9 رمانات هجومية"، مؤكدا أنه "تم تفجير المخزن موقعيا دون خسائر".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور دوليا) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.