التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" تجاه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف في بيان نقلته قناة "العربية" السعودية إنه تم "تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه (محافظة) خميس مشيط"، جنوب غربي المملكة.

واعتبر التحالف أن "محاولات ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين تعد جرائم حرب".

وأضاف "نتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي".

ومساء أمس الخميس، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه مدينة جازان جنوبي المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.