حمدوك: آن الأوان لطي صفحة النزاعات في السودان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "أفريقيا الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، عن حمدوك أنه آن الأوان لطي صفحة الحروب والنزاعات في السودان، والمضي قدما في تحقيق الحلم الوطني لبناء سودان يتسع للجميع.

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وجاءت تصريحات حمدوك أثناء كلمة له في مستهل زيارته إلى مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان (جنوب جمهورية السودان)، والتي أفاد خلالها بأن بداية زيارته إلى كردفان الكبرى مدينة الأبيض لم يكن مصادفة، معتبرا هذه المدينة بمثابة نموذج لانصهار كل قوميات وتلاحم الشعب السوداني، بدعوى أنها نموذج فريد لتعايش كل إثنيات وقوميات السودان الذي يتجسد في هذه المدينة العظيمة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء السوداني على ضرورة اعتماد التنمية المستدامة كمدخل لتوفير احتياجات البشر، وتوفير احتياجات الأجيال القادمة من خلال الاهتمام بالبيئة واستخدام الطاقة النظيفة، والتقليل من الملوثات والقطع الجائر للأشجار والممارسات البيئية السلبية، التي تهدر الموارد الطبيعية.

وأشار حمدوك إلى أن كردفان كمنطقة منتجة تتوجه إليها الأنظار الآن، حيث أن الثروات التي تزخر بها المنطقة تُشجع على الاستثمار والدخول في شراكات من أجل زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن حكومة الفترة الانتقالية في بلاده تولي قضية التنمية المستدامة اهتماما كبيرا، وبأن الديمقراطية والسلام المستدام لن يكونا مكتملين دون استقرار اقتصادي واجتماعي وتنمية مستدامة.