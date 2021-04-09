ولي عهد أبوظبي وحاكم دبي ينعيان الأمير فيليب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال محمد بن زايد في بيان نشره بحسابه على تويتر: "تعازينا ومواساتنا الصادقة إلى الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز والعائلة الملكية والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة".

وأكد أن الراحل ربطته بالإمارات "علاقات صداقة على مدى عقود"، مضيفا "أتمنى لجلالة الملكة وعائلتها الكريمة الصبر والسكينة".

وفي سياق متصل، كتب محمد بن راشد في بيان نشره على تويتر: "باسمي وباسم شعب الإمارات نتقدم بخالص العزاء للملكة إليزابيث وللشعب البريطاني الصديق في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبره".

واعتبر أن الأمير الراحل كان صديقا للإمارات وللعديد من دول العالم ومثال لرجل الدولة الذي كرس حياته لخدمة بلده.

في وقت سابق اليوم، قال قصر باكنغهام في بيان: "أعلنت جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة".

وأضاف البيان "توفي سموه بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور".

تزوج الأمير فيليب من الأميرة إليزابيث عام 1947، قبل خمس سنوات من اعتلائها العرش البريطاني.

وبحسب "بي بي سي"، يعتبر هذا الزواج من أطول العلاقات المستمرة في تاريخ العرش البريطاني، ونتج عنه أربعة أبناء وثمانية أحفاد و10 أبناء أحفاد.

وغادر زوج ملكة بريطانيا، الأمير فيليب، المستشفى في العاصمة لندن، في منتصف الشهر الماضي، بعد أن أمضى 4 أسابيع في العلاج من عدوى وأجرى عملية في القلب.

ومنذ دخول الأمير فيليب إلى المستشفى للعلاج، لم يزره علنا سوى نجله الأكبر الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني.

وتم إدخال "دوق إدنبره" إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في 16 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن شعر بتوعك وتلقى العلاج من مرض غير محدد، ولكنه ليس مرتبطا بفيروس "كورونا" المستجد.