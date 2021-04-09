رغد صدام حسين تتحدث عن الجواسيس والخديعة في ذكرى سقوط بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت رغد صدام حسين في بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "أيها العراقيون الأمجاد.. قبل 18 سنة، انتهك تحالف الشر حرمة عاصمتنا الجميلة بغداد.. تحت سيل من الأكاذيب والاتهامات، دمروا كل ما هو جميل وروعوا الأطفال وسفكوا الدماء في كل أنحاء العراق".

وتابعت: "خدعهم جواسيسهم (وهم أقوى دولة!!) وأفهموهم أنهم سيستقبلون جحافلهم بالزهور والأهازيج، غير أنكم أيها العراقيون الشجعان لقنتموهم أقسى الدروس، في أن الأوطان لا يبيعها أبناؤها الشرفاء، لقنتم العدو درسا في الدفاع المقدس عن وطنكم، لقد كانت ردة فعلكم أسرع مما توقع الجميع فسلم تحالف الشر العراق كردة فعل على كل ذلك، إلى إيران هدية مجانية".

واختتمت رغد صدام حسين بيانها قائلة: "أيها العراقيون الأباة، لن نستسلم، نحن شعب الإرادة والمعجزات، سننهض من جديد من تحت كل الصعوبات ونحير العالم ومؤرخيه كما كان العراق كذلك دوما.. نحرر بلدنا الجميل ونستخلص العبر من كل التجارب بإذن الله، ولن ننسى دور وجهد أي عراقي. نبني عراقا متقدما كدول العالم المتحضرة.. هذا وعد قطعناه على أنفسنا أمام الله وأمامكم، والنصر والتوفيق من عد الله القدير".

وبدأت الحرب على العراق في 19 مارس/ آذار 2003، وبعد أيام، وتحديدا في صباح التاسع من أبريل/ نيسان 2003، وصلت القوات الأمريكية إلى العاصمة العراقية بغداد ودخلتها.

يشار إلى أنه في فبراير/ شباط الماضي أجرت رغد صدام حسين لقاء تلفزيونيا مع قناة "العربية" السعودية، كشفت فيه من خلال 6 أجزاء عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها ووالدها صدام حسين.

وخلال عرض لقاء "العربية"، طالت رغد صدام حسين شائعة متعلقة باعتزامها الترشح لانتخابات رئاسة وزراء العراق، لكن مصدرا مقربا منها نفاها لوكالة "عمون" الأردنية.