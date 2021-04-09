الأمم المتحدة تجدد طلب دليل يثبت أن ابنة حاكم دبي على قيد الحياة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المتحدثة مارتا أورتادو في إفادة صحفية بجنيف "لم نتلق أي دليل على أنها على قيد الحياة، ونرغب في الحصول دليل دامغ على أنها على قيد الحياة. أهم ما يشغلنا بالطبع هو التأكد من أنها لا تزال على قيد الحياة".

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وأضافت أن مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة طلبوا عقد اجتماع مع سفير الإمارات لدى جنيف بشأن لطيفة وهو ما تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ.

وتابعت أنهم يعتزمون أيضا إثارة أمر شقيقة لطيفة الكبيرة شمسة.

وفي رسالة بالفيديو جرى تصويرها في دورة مياه وحصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قالت الأميرة إنها محتجزة داخل فيلا محصنة.

وأعلنت الإمارات في الشهر الماضي أن لطيفة تحت رعاية الأسرة وأطباء في المنزل.

قالت سفارة دولة الإمارات في لندن إن الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، تحظى بالرعاية في المنزل، مضيفة أن التغطية الإعلامية عنها لا تعكس الوضع الحقيقي.

جاء هذا في بيان صادر عن السفارة، اليوم الجمعة، وحصلت "رويترز" على نسخة منه عبر وزارة الخارجية الإماراتية.

وذكر البيان: "أسرتها تؤكد أن صاحبة السمو تحظى بالرعاية في المنزل، بدعم من أسرتها ومختصين في مجال الصحة. وهي مستمرة في التحسن، ولدينا أمل في أنها ستعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب".

وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أعرب عن قلق بلاده من تقارير تتحدث عن اختطاف الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي.

وقال راب، في تصريحات مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن "الحكومة البريطانية قلقة من مقاطع الفيديو للأميرة لطيفة وتريد أن ترى دليلا على أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة".