وزارة الصحة: مليون تونسي سجلوا لتلقي اللقاح ونستهدف 3 ملايين حتى يونيو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لها اليوم الجمعة، نشره موقع قناة "نسمة" التونسي، أكدت وزارة الصحة أن مليون مواطن ما بين ذكور وإناث قد سجلوا أسماءهم لتلقي التلقيح.

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وأكد بيان الصحة التونسية أن خطة الوزارة تستهدف تلقيح ثلاثة ملايين مواطن تونسي قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران القادم.

ودعت وزارة الصحة التونسية المواطنين إلى التسجيل لتلقي اللقاح.

وكانت حملة التطعيم ضد كورونا قد بدأت في تونس منتصف مارس/ آذار الماضي، في مختلف محافظات الجمهورية بعد أربعة أيام من وصول 30 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

ووقتها أعلنت مديرة رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة وعضو لجنة التلقيح أحلام قزارة أن السلطات الصحية جهزت 25 مركزا للتلقيح ضد كورونا وأن مهنيي الصحة من مختلف الأسلاك لهم الأولوية في تلقي الجرعات قائلة "هم الأشخاص الرمزيون الذين كانوا في الصف الأول في مواجهة فيروس كورونا طيلة شهور".