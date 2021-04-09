شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إجمالي عدد جرعات لقاح «كورونا» يقترب من 6 ملايين جرعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن أعداد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في كافة مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة، أن عدد الجرعات يقترب من 6 ملايين جرعة، عبر أكثر من 587 مركزاً بمختلف مناطق المملكة.
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
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