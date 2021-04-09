شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تغير اسم خدمة الطلبات والرسائل إلى «الخليج 365».. وهذه أبرز مزاياها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، تغيير اسم خدمة الرسائل والطلبات إلى “الخليج 365”، لتمكين جميع المستفيدين من خدمات الجوازات.

وأكدت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذه الخطوة تهدف لرفع كفاءة التعاملات الإلكترونية، ومعالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيق المستفيدين عن تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً عبر منصة “أبشر“.

وأشارت إلى أنه من بين المشكلات التي تعمل “خدمة الخليج 365” على معالجتها تلك المتعلقة بالجواز السعودي وتصاريح السفر، وإجراءات هوية مقيم داخل المملكة، ونقل الخدمات، وتعديل المهن.

ولفتت “الجوازات” إلى أن من بين الخدمات المقدمة عبر”الخليج 365”، تأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة وتمديد الزيارة للأشقاء اليمنيين والسوريين، ونقل الخدمات، وتعديل المهن، والبلاغات.