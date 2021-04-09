شكرا لقرائتكم خبر عن عمالة تخالف الإجراءات الاحترازية وتبيع الخضار بطريقة غير نظامية بـ«الشرقية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

خالفت عمالة وافدة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك ببيعها الخضار بطريقة غير نظامية في المنطقة الشرقية.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة “الإخبارية”، اليوم الجمعة، تزاحم شديد على العمالة المخالفة لبيع الخضار، دون أي تنظيم أو التزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 904 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة، كما تم تسجيل 540 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 9 حالات وفاة.

ودعت الوزارة للالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة، مؤكدة أن 44% من العدوى تحدث قبل ظهور الأعراض على المصاب.