شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الحج والعمرة»: 40 شركة أجرة في مكة لإيصال زوار بيت الله الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني العميري، عن رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصل يوميا، خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد “العميري”، أن هذه الأعداد من المعتمرين والمصلين سوف تكون مقصورة فقط على المحصنين – وفقاً لـ”العربية. نت”-.

وقدر العميري أرباح نقل الزوار والمعتمرين من وإلى محطات نقل المعتمرين والمصلين وأحياء مكة المكرمة والأسواق التجارية خلال شهر رمضان المبارك بأكثر من 10 ملايين ريال.

وقال إن هناك نحو 40 شركة أجرة في مكة المكرمة تقوم بإيصال زوار بيت الله الحرام عبر أكثر من 1200 سيارة أجرة نظامية إلى محطات نقل المعتمرين والمصلين والأسواق التجارية وأحياء مكة المكرمة.