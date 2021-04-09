توجيه من «الصحة».. منح لقاح كورونا لمن تجاوز الـ60 عاماً دون موعد مسبق

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، المراكز الخمسة الرئيسية المخصصة لتقديم لقاح كورونا، باستقبال من تزيد أعمارهم على 60 عاماً، وتقديم اللقاح لهم مباشرة دون شرط الحصول على موعد مسبق، وكذلك جميع المراكز الأخرى التي تقدم اللقاح باستقبال من تزيد أعمارهم عن 80 عاماً وتقديمه لهم مباشرة دون موعد.

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة تسهيل إجراءات الدخول والتسجيل لهاتين الفئتين، وإعطاء الأولوية لهم دون انتظار، على أن يتم تسجيل بياناتهم في حينه بمنصة صحة التابعة للوزارة حتى تتم جدولة الجرعة الثانية لهم في موعدها المقرر، وفقاً لـ”عكاظ”.