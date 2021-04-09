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شكرا لقرائتكم خبر عن هل أكياس الشاي المعبأ تصيب بالسرطان؟.. «الغذاء والدواء» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة الغذاء والدواء، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشاي المعبأ في أكياس، يصيب الجسم بالعديد من الأمراض ومنها السرطان.
وأكدت “الغذاء والدواء” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن أكياس الشاي الموجودة في السوق مطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تكفل سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك.
وكان مغردون تداولوا معلومات مغلوطة تشير إلى أن أكياس الشاي المعبأ، تدمر الجهاز الهضمي والكلى والعظام، وأنه أحد أهم أسباب الإصابة بالعقم والسرطان.
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