شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أفضل طريقة لتسريع عمل جهاز الكمبيوتر دون الحاجة للذهاب إلى مركز صيانة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أفضل طريقة لمعالجة بطء عمل جهاز الكمبيوتر، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مركز الصيانة. وأبان في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع”تويتر”، أن الطريقة تتمثل في إعادة ضبط الجهاز، دون فقد أي من الملفات الشخصية، من خلال اتباع الخطوات التالية:- · الذهاب إلى قائمة البدء · كتابة إعادة تعيين في قائمة البحث · الذهاب إلى إعادة تعيين · الضغط على بدء الاستخدام · سيظهر لك خياران الأول هو إعادة ضبط الجهاز دون فقط الملفات الشخصية (الصور- الفيديو- ملفات الورد) · والخيار الثاني هو إعادة ضبط الجهاز مع إزالة الملفات الشخصية · اضغط على الخيار الأول · ثم اضغط التالي وأكد “الحمادي” أن بهذه الطريقة سوف يتم إعادة ضبط الجهاز وسيعود للعمل بكفاءته دون حذف أي من الملفات الشخصية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أفضل طريقة لتسريع عمل جهاز الكمبيوتر دون الحاجة للذهاب إلى مركز صيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.