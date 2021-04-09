الشؤون الإسلامية تغلق 7مساجد مؤقتاً في 4مناطق بعد ثبوت 7إصابات كورونا بين صفوف المصلين

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 7 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 61 يوماً 526 مسجداً تم فتح 502 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة ثلاثة مساجد في منطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات اصابة بها، ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد حالتين إصابة بها ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجد أربعة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة عسير وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين، كما أكدت على أهمية التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين 1933.