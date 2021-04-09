منحة 200 دينار لعمال المقاهي والمطاعم في تونس

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات إذاعية اليوم الجمعة نقلها موقع "نسمة" التونسي، أكد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، أنه سيتم توزيع منح تقدر بـ200 دينار للعاملين في المقاهي والمطاعم وقطاع السياحية.

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وأوضح الطرابلسي أن التوزيع سيكون على ضوء التجربة السابقة ووفقا لقاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذا القرار جاء عقب النقاش مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف.

وأكــد الوزير التونسي أن مقاومة الجائحة مسؤولية وطنية وليس مسؤولية الحكومة فقط، لافتا إلى أن 5% فقط من رواد المقاهي يرتدون الكمامة ، مشيرا إلى أن أصحاب المقاهي لا يفرضون على زبائنهم الالتزام بالبروتوكول الصحي .

وأوضح أن الدولة مسؤولة عن صحة المواطن، مشيرا إلى محاولتها من خلال هذه القرارات تفادي تسجيل وفيات في صفوف المواطنين أمام المستشفيات في ظل نفاذ أسرة الانعاش .

وقال الوزير بأن الحكومة تنظـر في الاجراءات المصاحبة للقرارات الحكومية الأخيرة.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي، أنها ستمدد ساعات حظر التجول الليلي وستمنع التجمعات والأسواق الأسبوعية في تشديد للإجراءات بهدف كبح الانتشار السريع لجائحة كورونا.

وقد تضمن قرار الحكومة تمديد ساعات حظر التجول لتصبح من الساعة 7 مساء الى الساعة 5 صباحا، ابتداء من اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان، إن تونس ستفرض أيضا العزل الذاتي لمدة خمسة أيام للقادمين إليها مع ضرورة تقديم تحليل كوفيد-19 عند الوصول.

وقال وزير الصحة فوزي المهدي اليوم إن طاقة أقسام الرعاية المركزة بالمستشفيات بلغت 80%، واصفا الوضع بأنه حرج.

وقد قوبل قرار الحكومة بموجة من الاستياء والغضب في صفوف أصحاب المقاهي والمطاعم خاصة، بحسبان أوقات عملهم خلال شهر رمضان التي تكون ليلا في العادة.