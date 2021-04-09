بعد تهديد بإيقاف أكبر حقول إنتاج النفط في ليبيا.. رسالة من الدبيبة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الدبيبة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن "مرتبات الموظفين حق أصيل ويجب الالتزام بمواعيد سدادها".

وأضاف: "أحالت وزارة المالية اليوم مرتبات مارس/ آذار وأبريل/ نيسان إلى المركزي، وسنلتزم بدفع الأشهر المقبلة في مواعيدها ولن نسمح بتأخيرها".

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يشار إلى أن منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في حقل الشرارة النفطي - أكبر الحقول لإنتاج النفط في البلاد لوحوا بإيقاف تصدير النفط من كافة الحقول والمواني بالبلاد، مؤكدين على أن هذا الإجراء بسبب أيقاف وتأخير مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في كامل ليبيا.

وقال منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "نضطر أسفين إلى إيقاف تصدير النفط من كافة الحقول النفطية ابتدأ من حقل الشرارة النفطي ومنه إلى كامل الحقول والمواني النفطية ورفع دعوى قضائية عند المحامي العام والنائب العام ضد رئاسة الجهاز".

وأضاف البيان: "نحن أفراد الجهاز المنظمين بعقود نطالب بإرجاع العلاوة المخصومة في بحر أسبوعين من تاريخ هذا البيان ضمنا وتسوية أوضاعنا بناء على المادة رقم (06) في العقد المبرم اسوه بزملائنا من النظاميين والموظفين المدنيين".

ويعتبر هذا الإنذار الأول الذي يوجهه منتسبو جهاز حرس المنشآت إلى حكومة الوحدة الوطنية في غضون أسبوعين، احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم المتأخرة وتأخير تسوية أوضاعهم المهنية وإرجاع العلاوات والترقيات.