بشرى للعاملين في السعودية وأعمارهم تزيد عن 50 عاما

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تدوينة نشرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أتاحت لصاحب العمل رفع وتعديل أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً وتقل رواتبهم عن 4000 ريال.

وأوضحت المؤسسة السعودية أن هذا التعديل يمكن لصاحب العمل أن يقوم به دون التقيد بنسبة 10% بما يكفل الأجر الشهري المحدد في برنامج نطاقات والبالغ 4000 ريال.

وحددت المؤسسة خطوات أربع يمكن من خلالها إجراء هذا التعديل، حيث تبدأ بالدخول على حساب صاحب العمل في التامينات أون لاين.

وبعد ذلك تأتي الخطوة الثانية، بالدخول على شاشة رفع اجور المشتركين في المنشأة، ثم إدخال الأجر الجديد، دون التقيد بنسبة 10%، وبما لا يتجاوز مبلغ الـ 4000 ريال سعودي، واخيرا الضغط على أيقونة "حفظ".