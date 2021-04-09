العثورعلى مخزن عتاد عسكري كبير لـ"داعش" في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "السومرية نيوز"، أوضحت الخلية في بيان أنه "ضمن عمليات التطهير وملاحقة الفلول الإرهابية، توجهت قوة من الفوج الثاني باللواء 73 بالفرقة 15 الى سلسلة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر للبحث عن مخزن عتاد من مخلفات داعش الإرهابية".

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وأوضح البيان أنه "تم العثور على المخزن وبداخله 50 قنبلة هاون عيار 82 ملم و50 قنبلة هاون أخرى عيار 120 ملم و5 مقذوفات مدفع عيار 155 ملم و9 رمانات هجومية".

وذكر البيان أنه "تم تفجير المخزن موقعيا دون خسائر".

كما أكد البيان أن هذه العملية تمت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور دوليا) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.