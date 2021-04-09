الإمارات: مهتمون بجذب الاستثمارات الروسية

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في حديث لوكالة " سبوتنيك" على هامش لقاء جمعه برجال أعمال روس: "الوضع الحالي الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية قد يكون نوعا ما مرضيا ولكننا دائما نتطلع إلى الأفضل وطموحاتنا عالية وكبيرة".

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وأضاف السفير: "نحن كسفارة نحاول أن نبذل جهودا حتى نجد فرص أخرى يستفيد منها كلا البلدين".

وحول مستوى العلاقات الاقتصادية بين روسيا والإمارات أوضح الجابر أنها "على مستوى عال ولا ينقصها إلا التواصل، أن يعرف رجال الأعمال في دولة الإمارات أكثر عن الفرص الاستثمارية في روسيا والعكس.. نحن أيضا مهتمون بجذب الاستثمارات الروسية لدولة الإمارات".

وأشار السفير إلى أن " الاستثمارات الإماراتية في روسيا مستمرة، وشركة "مبادلة" الإماراتية لديها أيضا تطلعات وعندها مشاريع مستمرة تعمل عليها وتبحث عن مشاريع مختلفة، ليس هناك أي فرملة بل العجلة تمشي وتمشي بصورة سريعة وصحيحة".

يذكر أن المتحدث باسم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أعلن، في وقت سابق، أن الصندوق يشارك في استثمارات في شركة "تليغرام" بالمشاركة مع شركة مبادلة الإماراتية.