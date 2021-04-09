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الداخلية الليبية: ما يتم تداوله عن اقتحام مقر الوزارة عار عن الصحة

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لوزارة الداخلية الليبية نشره موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" فقد استنكرت الوزارة ما وصفتها بـ"الشائعات التي يتم تناقلها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنه تم اقتحام مقر الوزارة على طريق المطار".

© REUTERS / HANI AMARA

وقالت: "في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ مهامها الموكلة إليها في نشر الأمن وتحقيق الطمأنينة في ربوع الوطن العزيز فإنها تستغرب ما نشر وينشر على صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة وعارية عن الصحة تماما والتي مفادها اقتحام مقر الوزارة على طريق المطار".

وأكدت الوزارة الليبية على "عدم صحة ما نشر"، مشددة على أنها تفنّد تلك المعلومات جملة وتفصيلا، لافتة إلى أن مثل "تلك الشائعات لن تزيدها ومنتسبيها كافةً إلا قوة وإصرارا على محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها، وبالتالي ضمان حياة أمنة مطمئنة للوطن وللمواطن".

ودعت وزارة الداخلية "كل أبناء ليبيا لعدم التعاطي مع تلك الإشاعات والانتباه إليها جيدا باعتبارها تضر بأمن و استقرار البلاد".

وكانت بعض صفحات التواصل قد تناقلت أنباء تفيد باقتحام مقر وزارة الداخلية الليبية على طريق المطار من قبل مجهولين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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