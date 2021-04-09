تركيا .. خطوة عسكرية بمشاركة ليبية

دبي - محمود عبدالرازق - وشهدت مدينة الخمس الليبية، أمس الخميس، حفل تخريج 90 طالبا عسكريا، تلقوا تدريبات أساسية ومتقدمة استمرت 6-12 أسبوعا، من أفراد قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا، بهدف الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية.

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وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء أمس الخميس، بأنه شارك في الحفل الذي أقيم في مقر قوة مكافحة الإرهاب بالخمس (شرقي طرابلس)، قائد قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، وآمر المحور القتالي البحري رضا عيسى، وعسكريين ليبيين وآخرين تابعين لقيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا.

وقال اللواء محمد الزين:

وصلت مهارة الطلاب العسكريين إلى مستوى عالٍ نتيجة التدريب الذي خضعوا له، وللجانب التركي دور كبير في هذا النجاح، نتيجة لجهود مدربين خبراء أتراك وليبيين، بفضل التدريبات، ستتحسن مهارات الجنود وستصل إلى مستوى أفضل.

وأكد اللواء الزين أنه "نتيجة لقاءاتنا مع الوحدات المسؤولة عن التدريب، اتفقنا على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة أخرى"، مشيرا إلى تلقي المتخرجين تدريبات على الرماية الميكانيكية وإطلاق النار، والقتال للفرد الواحد، وقتال الكوماندوز، والقتال والحماية في المناطق السكنية، في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.

ويذكر أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.