شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعلن إحباط محاولة تهريب عدد من الأسلحة والعتاد فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إحباط محاولة تهريب عدد من الأسلحة والعتاد في محافظة البصرة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الجمعة، أن "قوة من شعبة استخبارات آمرية حرس حدود السواحل تمكنت من إلقاء القبض على متسلل بحوزته بنادق كلاشنكوف عدد/ 6، ومخازن عتاد بندقية عدد/12 مع زورق صيد".