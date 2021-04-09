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الداخلية العراقية تعلن إحباط محاولة تهريب عدد من الأسلحة والعتاد فى البصرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إحباط محاولة تهريب عدد من الأسلحة والعتاد في محافظة البصرة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الجمعة، أن "قوة من شعبة استخبارات آمرية حرس حدود السواحل تمكنت من إلقاء القبض على متسلل بحوزته بنادق كلاشنكوف عدد/ 6، ومخازن عتاد بندقية عدد/12 مع زورق صيد".

وأضاف البيان أن العملية جاءت وفق معلومات استخبارية وبعد نصب كمين وتبادل إطلاق النار.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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