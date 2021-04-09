شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يباشر حريقاً بمهرجان «نمرة» بمحافظة العرضيات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لحريق شب في خيمة بمهرجان نمرة بمحافظة العرضيات، اليوم الجمعة. وأظهر الفيديو أعمدة الدخان وهي تتصاعد من الخيمة جراء الحريق، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على إطفائه. وينتظر أن يصدر بيان من الجهات المعنية لكشف ملابسات الحريق ومزيداً من التفاصيل حول الحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يباشر حريقاً بمهرجان «نمرة» بمحافظة العرضيات (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.