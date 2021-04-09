شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة على شمال وغرب المملكة وسحب رعدية على المرتفعات الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شمال غرب وغرب المملكة فيما تتكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلا على شمال غرب وغرب المملكة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي الأوسط. وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم / ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

كتلة هوائية حارة

وتوقع موقع طقس العرب -بمشيئة الله- أن يستمر تأثر الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة بما فيها العاصمة الرياض بكتلة الهوائية الحارة حتى يوم الأحد بمشيئة الله.

وتوقع طقس العرب أن يستمر تؤثر الكتلة الهوائية الحارة بشكل مُباشر على المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يُتوقع أن تكون العُظمى حول الـ 37 درجة مئوية في الرياض، في حين تكون حول الـ 40 في حفر الباطن.

كما توقع أن تستمر هذه الأجواء الحارة بالسيطرة على المملكة حتى يوم الأحد، حيثُ يتوقع أن تندفع نحو المنطقة كتلة هوائية أقل حرارة قادمة من الشمال، تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل لافت.

درجات الحرارة