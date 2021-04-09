تونس تحتفل بالذكرى 83 لعيد الشهداء

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع قناة "نسمة" التونسي، فإن اليوم الجمعة 9 إبريل/ نيسان، يوافق الذكـرى الـ83 لعيد الشهــداء الذين سقطـوا في اليوم نفسه من عام 1938.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI

وتعود هذه الذكرى لسقوط عدد من الشهداء التونسيين بعد خروج مظاهرتين، الأولــى من ساحــة الحلفاويـن بقيادة علي بلهوان، والثانية من رحبة الغنم بقيادة المنجى سليم، وذلك للمطالبة بإصلاحات سياسية على رأسها استحداث برلمان تونسي يمارس من خلاله الشعب سيادته داخل وطنه.

وقد واجهت قوات الاحتلال الفرنسي هاتين المظاهرتين بالقمع العنيف، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء، تبعت ذلك حملة اعتقالات واسعة شملت قيادات الحركة الوطنية آنذاك ومنهم علي البلهوان والحبيب بورقيبة.

ومنذ ذاك التاريخ اعتبر التونسيون ما حدث في هذا اليوم منعرجا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني له الفضل في الإعداد لمحطات سياسية لاحقة أدت في النهاية إلى نيل الاستقلال يوم 20 مارس/ آذار 1956، وبعده إعلان النظام الجمهوري عام 1957.