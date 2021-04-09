البرلمان العراقي: أسعار البنزين ثابتة ونرفض زيادتها

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء العراقية فقد أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الجمعة، أن أسعار البنزين ثابتة ،مشيرة الى عدم وجود زيادة عليها.

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وقد أكد عضو اللجنة بهاء الدين النوري أن اللجنة تواصلت مع وزارة النفط ورفضت زيادة سعر لتر البنزين الى 500 دينار عراقي بدلا عن 450 دينار، لافتا إلى أن "هذا المقترح لم يتم التوافق عليه من قبل اللجنة والوزارة ".

وشدد على أن "زيادة سعر لتر البنزين كان مقترحا من وزارة النفط ورفضه البرلمان، مؤكداً أن "سعر البنزين سيبقى على حاله، قائلا: "لن نسمح بزيادته إن كان البنزين عاديا أو محسنا".

وأوضح أن " الضريبة على البنزين المستورد موجودة حتى في الموازنات السابقة"، موضحا أن "هذه الضريبة لم تزد من سعر البنزين شيئا".