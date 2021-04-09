نائب تونسي: أبشروا سيتم تغيير موعد حظر التجول

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقلها موقع "نسمة" التونسي، قال النائب التونسي راشد الخياري: "أبشروا سيتم تغيير موعد حظر الجولان.. لا مجال للعبث بقوت الناس".

© Sputnik . mareim kadera

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي، أنها ستمدد ساعات حظر التجول الليلي وستمنع التجمعات والأسواق الأسبوعية في تشديد للإجراءات بهدف كبح الانتشار السريع لجائحة كورونا.

وقد تضمن قرار الحكومة تمديد ساعات حظر التجول لتصبح من الساعة 7 مساء الى الساعة 5 صباحا، ابتداء من اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان، إن تونس ستفرض أيضا العزل الذاتي لمدة خمسة أيام للقادمين إليها مع ضرورة تقديم تحليل كوفيد-19 عند الوصول.

وقال وزير الصحة فوزي المهدي اليوم إن طاقة أقسام الرعاية المركزة بالمستشفيات بلغت 80%، واصفا الوضع بأنه حرج.

وقد قوبل قرار الحكومة بموجة من الاستياء والغضب في صفوف أصحاب المقاهي والمطاعم خاصة، بحسبان أوقات عملهم خلال شهر رمضان التي تكون ليلا في العادة.