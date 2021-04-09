تركي الفيصل: إيران زودت "كلابها" في المنطقة بالصواريخ لاستهدافنا.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في كلمة ألقاها الفيصل خلال مشاركته في منتدى صحيفة "البلاد" البحرينية عبر الفيديو كونفرنس، حيث قال: "لا يمكننا تجاهل أخطار السلوك الإقليمي للقيادة الإيرانية وفصله عن مخاطر برنامجها النووي وعن مخاطر صناعتها للصواريخ القريبة وبعيدة المدى القادرة على حمل الرؤوس النووية وغيرها من وسائل الدمار الشامل".

وتابع قائلا "إننا نعيش كل يوم في مثل هذا الخطر، إذ لم تتوان هذه القيادة (الإيرانية) عن تزويد كلابها في المنطقة بوسائل استهدافنا بالصواريخ بعيدة المدى وبالمسيرات المفخخة ومن يعلم ماذا تقدم في المستقبل لهؤلاء لاستهدافنا"، حسب قوله.

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وأضاف أن "العودة لاتفاقية 2015 المسماة خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني التي جاءت بعد سنوات من التوتر بسبب أنشطة قيادة إيران النووية مع مجموعة القوى الدولية ممثلة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا لن تزيل هواجسنا من مخاطر البرنامج النووي الإيراني".

ولفت الأمير إلى أن "دول الخليج عبرت في أثناء مرحلة التفاوض حول هذه الاتفاقية عن هذه الهواجس وطالبت بأن تكون في صلب هذه المفاوضات لأنها معنية مباشرة بتطورات أنشطة قيادة إيران النووية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة"، حسب تعبيره.

وأردف "لا أبالغ إذا قلت أن السياسات الإيرانية في المنطقة

عن السلاح النووي".