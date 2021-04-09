إيران تكشف حقيقة حجب تطبيق "كلوب هاوس"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Carlos Barria
وقال وزير الاتصالات الإيراني:
إن التحدث حول حجب هذا التطبيق إشاعة للتشويش على الرأي العام.
ويشار إلى أن "كلوب هاوس" Clubhouse تطبيق من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن دخوله حتى الآن من خلال دعوة فقط، ويسمح للأعضاء بالانضمام إلى غرف افتراضية لإجراء مناقشات صوتية حول مختلف الموضوعات.
وعلى عكس شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على الكتابة، فإن النظام الأساسي لتطبيق Clubhouse قائم على الصوت، وليس النص، مما يجعله يبدو وكأنه "بودكاست" تفاعلي أو مكالمة جماعية.