وفاة قائد عمليات القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "فيتو" المصري، قررت أسرة الفقيد، تشييع جثمانه وإقامة صلاة الجنازة يوم الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

وُلد صلاح المناوي في 14 يوليو/ تموز 1929، وتخرج في الكلية الحربية في فبراير 1950، ثم التحق بالكلية الجوية في 15 يونيو/ حزيران 1951.

وتولى المناوي عددا من المناصب القيادية، بينها قائد لواء جوي عام 1964، وقائد فرقة جوية وقاعدة فايد الجوية عام 1965، وقيادة قاعدة أنشاص عام 1967، فضلا عن تدريبه مجموعة من الطيارين على طائرة سوخوي 7.

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كما تولى منصب نائب رئيس هيئة العمليات الجوية عام 1968، ثم عين رئيسا لهيئة العمليات الجوية عام 1969 حتى حرب أكتوبر.

وحصل المناوي على عدد من الأوسمة والنياشين، هي: وسام النجمة العسكرية، وسام الواجب العسكري، وسام الجمهورية من الطبقة.