شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية تكشف عن موعد تطعيم الرئيس وأعضاء الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة الموريتانية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء الحكومة، سيتم تطعيمهم، اليوم الجمعة، ضد فيروس كورونا.

وقالت الوزارة - وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام موريتانية- إن ذلك "نظرا لما يترتب عليه العمل الحكومي من تواصل يومي مع العديد من الأشخاص، في المكاتب وفي الأنشطة العامة، وما يتطلبه عمل الحكومة من سفر خارج البلاد".

وأطلق الرئيس الموريتاني قبل أسبوعين حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، من المستشفى الوطني في العاصمة نواكشوط.

وكانت موريتانيا قد تسلمت أول شحنة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، هبة من الحكومة الصينية، وتتكون الشحنة من 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"، ستكون كافية لتلقيح 25 ألف شخص.