صحيفة: زيارة مرتقبة لدياب إلى العراق في الأيام المقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ سيزور ​العراق​ في 17 و18 من الشهر الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الوفد اللبناني سيضم وزراء الطاقة، الصحة، الزراعة والسياحة والصناعة، وسط تساؤلات عما اذا كانت هذه الزيارة هي رد مباشر من العيار الثقيل على التجاهل المصري للحكومة الحالية ورئيسها في زيارة وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​ الاخيرة ل​بيروت​.

وما يزال المشهد السياسي في لبنان غامضا، منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة.

وجرى ترشيح سعد الحريري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتشكيل حكومة جديدة، لكن دون نتيجة حتى الآن، ويدور خلاف بين الحريري وعون منذ أشهر حول شكل هذه الحكومة وعدد أعضائها، الأمر الأمر الذي بدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.