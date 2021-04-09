المالكي يطالب باحترام الديمقراطية في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عنه نشره موقع "السومرية نيوز"، أن نوري المالكي طالب أمين عام حزب الدعوة الإسلامي العراقي باحترام الديمقراطية من أجل التداول السلمي للسلطة، داعيا إلى حماية تجربة الانتخابات.

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وأشار المالكي في بيانه إلى أن "دم السيد الشهيد الصدر تحول إلى وقود دائم لحركات التضحية والجهاد ضد الظلم والدكتاتورية".

وقال: "شهيدنا الصدر كانت مدرسته شاملة وأسهم في تطوير الحوزة العلمية وأصول العلم والفقه وأسس حزب الدعوة الإسلامي".

ووصف أمين عام حزب الدعوة الإسلامي مدرسة الشهيد الصدر بأنها "كانت شاملة ومدرسة القول والعمل وتمتلك الإرادة والعزيمة الكبيرة وهزمت كل أفكار الإلحاد".

ولفت الى أن "البعث البائد حركة موبوءة أنشئت لمحاربة الفكر الإسلامي"، مشيرا الى أنه "تم القضاء على البعث المجرم وأعدم بعض أزلامه" مؤكدا أنه "يحاول التسلل إلى بعض مواقع الدولة ليعود".

وأكد "يجب أن نكون رجال دولة وأن نستثمر الحرية لحماية البلد وسيادته وألا يكون ساحة للنفوذ الأجنبي"، مشددا على القول "الانتخابات تجربة يجب أن نحميها ونحترم الديمقراطية من أجل التداول السلمي للسلطة بعيدا عن السلاح".

وتابع "يجب أن نترفع عن الخصومة والتناحر وأن نوحد الجهود وننظر إلى الأمام من أجل مستقبل البلد وخدمة الشعب".