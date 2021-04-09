شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية وحار بالبحرين والإمارات والعظمى بالكويت 38 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج ارتفاعا فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة تتخللها سحب رعدية ممطرة، أما الامارات فتشهد طقسا مائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وطقس معتدلاً ولكنه حار فى البحرين، وفى الكويت العظمى 38 °ﻡ

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شمال غرب وغرب المملكة فيما تتكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة ، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلا على شمال غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية على الجزء الشمالى الاوسط. وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 15 – 40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الخليج العربي: خفيف الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 11:17 والمد الثانى عند 00:47 ..والجزر الأول عند الساعة 17:59 والجزر الثانى عند الساعة 06:21 .

بحر عمان: خفيف الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 08:16 والمد الثانى عند الساعة 20:47 ..والجزر الاول عند الساعة 14:28 والجزر الثانى عند الساعة 03:11 .

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة ..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 35 17 85 35 دبى 35 18 85 35 الشارقة 34 17 90 30 عجمان 33 18 90 35 أم القيوين 35 16 90 40 رأس الخيمة 35 16 85 45 الفجيرة 34 22 75 35 العين 37 18 70 20 ليوا 37 13 70 20 الرويس 33 18 85 25 السلع 34 19 80 30 دلما 32 22 85 35 طنب الكبرى 30 23 85 50 طنب الصغرى 30 23 85 50 أبو موسى 30 23 85 50 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون معتدلاً ولكنه حار مع بعض السحب خلال النهار.

الرياح: جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة احيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 % والصغرى 10 %.

شروق الشمس 5:19 صباحاً و الغروب 5:58 مساءاً.

أعلى مد 4:31 مساءاً، وادنى جزر 10:24 صباحا.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 38 °ﻡ

نهارًا

حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية فى وقت لاحق .

ليلًا

غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .