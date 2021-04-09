شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين من القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى، فتيين فلسطينيين من بلدة الطور فى القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية وفلسطينية وشهود عيان فى القدس إن جيش الاحتلال اعتقل الفتيين أحمد داود الهدرة، ومحمود خليل الهدرة، بعد أن أوقف مركبة يستقلانها فى الطور، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

يأتى هذا بعد ساعات من اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى 6 فلسطينيين، بعد مداهمة عقارهم فى مدينة الخليل، وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور فى بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين، إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من عائلة أبو صبيح، بعد مداهمة عمارة سكنية فى منطقة "عقبة انجيلة" بالخليل.

وكان قد اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة ، أن 86 مستوطنا متطرفا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.