الحوثي يعرض مبادرة من 5 مبادئ لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا والسودان ومصر

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر تويتر: "مستعدون لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا والسودان ومصر، على أساس المبادئ التالية: حفظ حقوق الجوار، وعدم الانتقاص من المطالب المشروعة لكل طرف، والتوفيق بين ما هو مختلف بأقرب الحلول لمطالب كل طرف، والاستفادة من مياه النيل بما لا يخل بالاحتياج العام للأطراف، والتوقف عن التصريحات الإعلامية".

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

ويخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.