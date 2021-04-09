شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى ينجح فى ضبط وتفكيك 24 صاروخا بقاعدة "عين الأسد" بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الأمن العراقية، من ضبط 24 صاروخا داخل شرق قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه تم استدعاء الجهد الهندسي، وحاليا يجرى تفكيك الصواريخ، فيما تقوم القوات الأمنية بإجراء تحقيقات .

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إحباط عملية ادخال ارهابيين من سوريا، فيما ألقت القبض عليهم مع ناقلهم فى محافظة نينوى.

وقالت المديرية - فى بيان أوردته (السومرية نيوز) العراقية - إنه "بعملية نوعية تميزت بالتخطيط السليم والمهنية العالية والمعلومة الدقيقة. تمكنت مفارز شعبة المصادر فى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع شعبة استخبارات الفرقة 16 من الاطاحة بثلاثة إرهابيين دخلوا الأراضى العراقية قادمين من مخيم الهول ب‍سوريا، وهم من عناصر داعش ضمن ما تسمى بولاية الفرات سابقا، حيث تم القبض عليهم فى الموصل مع الارهابى القائم على تهريبهم".