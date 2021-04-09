شكرا لقرائتكم خبر عن هل تم تمديد صلاحيه تأشيرة الذهاب والعوده لمده شهر؟ «الجوازات» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.

جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مغرد قال فيه: “هل تم تمديد صلاحيه تأشيرة الذهاب والعوده لمده شهر؟”.

وردت الجوازات في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بقولها: “مرحباً بك، بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل. شاكرين تواصلك”.