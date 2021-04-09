شكرا لقرائتكم خبر عن تقني: وصول ميزة جديدة لتطبيق «تليجرام».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي، عن وصول خاصية جديدة لتطبيق تليجرام Telegram تتيح للمستخدم إضافة معلومات إلى ملفه الشخصي والتحكم فيها. وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: خاصية جديدة في Telegram الآن يمكنك إضافة معلومات ملفك الشخصي والتحكم في من يشاهد التفاصيل على النحو التالي : – الجميع – جهات الاتصال الخاصة بك – لا أحد

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